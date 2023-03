Die Kamera läuft in der Schulbibliothek der MS Mureck. Gedreht wird von den Schülerinnen und Schülern ein Werbevideo für die Bücherei. Eine Schülergruppe sitzt in der Leseecke vertieft in ihren Büchern. Plötzlich klappt eine Schülerin laut ihr Buch zu. Es ist das Zeichen für die anderen, die Bücher hochzuwerfen und wieder zu fangen. Dabei rufen sie einen Slogan: "Lest in der Bibi, denn Bibi macht brainy!"