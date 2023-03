Seit über 20 Jahren bietet die Fachschule Schloss Stein in Fehring in Kooperation mit dem Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit Süd des Landes Steiermark eine kostenlose Pflegeausbildung an. Im dritten Jahrgang erfolgt die Ausbildung zur Heimhilfe, danach ist ein Einstieg in die Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz möglich. Das Problem: Es gibt immer weniger Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Pflegeausbildung entscheiden. Im Schnitt gebe es im Bezirk Südoststeiermark rund 80 freie Stellen im Pflegebereich, berichtet Edmund Hacker, Geschäftsstellenleiter des AMS Feldbach.