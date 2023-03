Eine tiefe Farbe, feine Vanille- und Mandel-Aromen, eine leichte Marzipan-Note und mild im Abgang: So beschreibt Reisbauer Ewald Fröhlich aus Dietzen (Halbenrain) seinen Whiskey aus Reis. Er ist für ihn ein Prestige-Projekt, wie er selbst sagt, und eine "Spielerei": bestehend aus 700 Flaschen in der ersten Charge, hergestellt in Zusammenarbeit mit Lava Bräu, der Bier- und Whiskymanufaktur in Auersbach.