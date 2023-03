Auftakt in Feldbach

Prekäre Situation: Spitalsmitarbeiter demonstrieren für bessere Bezahlung

Mit einer Wander-Plakatstraße will die FSG Steiermark auf die nach wie vor prekäre Situation an steirischen Spitälern aufmerksam machen. Den Auftakt zur steiermarkweiten Protestaktion setzten Betriebsratsmitglieder in Feldbach.