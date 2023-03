Im August 2022 triumphierte die steirische Produktion "Das neue Normal" beim Filmfestival in Kitzbühel - der Spielfilm heimste den begehrten Publikumspreis ein. Nun kommt die Corona-Komödie mit Liebesfaktor endlich in die heimischen Kinos. Österreich-Premiere feiert der neuste Streifen des Indie-Produzenten Oliver Haas am 28. März im Rechbauer Kino in Graz. Die große Steiermark-Premiere folgt einen Tag später, am 29. März, im Dieselkino Gleisdorf.