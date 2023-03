Lisis Handarbeits- und Bastelladen eröffnet an neuem Standort

Wolle, Stoffe und Co. waren 14 Jahre lang bei Lisis Handarbeits- und Bastelladen in der Bürgergasse in Feldbach zu finden. Nun eröffnete das Bastelgeschäft neu: wenige hundert Meter vom alten Standort entfernt in der Thallerstraße.