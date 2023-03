Schweiner (SP) fordert Aus für Wanderausstellung und Buch

Noch Tage nach dem Start zur Wanderausstellung mit Buchpräsentation der Initiative "Frauen.Kraft" gehen in Feldbach die Wogen hoch. Schweiner (SP) will Stopp für Ausstellung und Buch, Fartek (VP) und Totter (VP) kündigen Reflexion an.