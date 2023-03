Legosteine trafen im Zehnerhaus in Bad Radkersburg auf Programmierwissen, Forschergeist, Roboterdesign und Präsentationskunst. Mit den Beigaben Konzentration und Nervosität boten rund hundert Jugendliche aus ganz Österreich in 13 Teams ein sportliches Spektakel der Wissenschaft und Technologie. Sie hatten sich in Vorentscheidungen für das Österreich-Finale qualifiziert.