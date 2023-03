Zur besseren Information der Gemeindebewohner führt Gnas eine Daheim App ein. Mit dieser Plattform besteht die Möglichkeit, Ideen einzubringen oder online Veranstaltungstickets zu kaufen. Für Bürgermeister Gerhard Meixner geht die Gemeinde damit einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: "Für uns ist die schnelle Information an die Gemeindebewohner wichtig. Über diese App erfahren die Bewohner unter anderem alle Aktivitäten, die in der Gemeinde angeboten werden", so Meixner.