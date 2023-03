Beim Österreich-Finale in Bad Radkersburg bauen Schüler Lego um die Wette

Am Samstag, 4. März, ist es so weit: Im Zehnerhaus in Bad Radkersburg findet das Österreich-Finale der "First Lego League", einem Forschungs- und Programmierwettbewerb, statt. Mit dabei sind die i:HTL Bad Radkersburg und die MS Stainz.