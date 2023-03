"In der internationalen Sternegastronomie und in der heimischen Spitzenküche holte sich Christoph Mandl die Tiefenschärfe, nun ist er unser neuer Küchenchef in der Saziani Stub'n", erzählt Albert Neumeister. Der gebürtige Wiener, der bereits im Herbst wieder vier Hauben nach Straden brachte, kam nicht allein. Seine Partnerin Ruth Heusch ist angehende Sommelière und wird gemeinsam mit Albert Neumeister das Service leiten.