Rund 30 Drehtage waren notwendig, bis die Kamerabilder für die zweiteilige TV-Dokumentation "Die Erschließung der heimischen Alpen - eine Zeitreise auf Schienen" über die Erfindung des Reisens im Kasten waren. "Es war wirklich ein enormer Aufwand. Die Dreharbeiten fanden zwischen Wien und dem Arlberg statt", erzählt der weststeirische Kameramann Manuel Mellacher (locustmedia). Gemeinsam mit dem Filmemacher Wolfgang Scherz (Visualize Filmproduktion) und in Kooperation mit ORF III wurde der Bau der Nebenbahnen in Österreich und ihr Einfluss auf den Tourismus und das gesellschaftliche Leben beleuchtet. Gezeigt werden die beiden Teile am 7. und 14. März in der Reihe "Erbe Österreich" jeweils um 20.15 Uhr auf ORF III.