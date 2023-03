Bei der 45. Mitgliederversammlung des Wasserversorgungsverbandes Vulkanland im Zentrum Feldbach wurde Stefan Theissel einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt. Franz Glanz verabschiedete sich nach 42 Dienstjahren, davon 33 als Geschäftsführer, in den Ruhestand. "Unter Franz Glanz hat sich der Verband aus schwierigen Zeiten heraus zu einem Vorzeigebetrieb der kritischen Infrastruktur in der Region entwickelt", würdigte Obmann Josef Ober. Über eine Ehrennadel in Gold durfte sich Johann Fank freuen. Er war jahrelang hydrogeologischer Begleiter des Wasserverbandes.