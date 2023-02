An einem Vormittag mit Vogelgezwitscher versammeln sich 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Straden und Umgebung mit ihren mitgebrachten Leitern, Heckenscheren und Gartenhandschuhen unter der großen Hecke des Sitzgartens im Haus der Vulkane in Stainz bei Straden. Sie alle wollen wissen, wie man eine Weinhecke richtig schneidet und was es dafür zu beachten gilt.