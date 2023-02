Mit Fasching hatten unbekannte Täter, die im Südburgenland am Faschingsdienstag zugeschlagen haben, ganz offensichtlich nichts am Hut. Denn an gleich drei Orten in den Bezirken Jennersdorf, Güssing und Oberwart gingen Einbrecher ihrem kriminellen Handwerk nach.

In Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) zwängten sie am Abend des 21. Februar nach Angaben der Polizei mit einem Werkzeug die Terrassentür eines Wohnhauses auf und gelangten so ins Gebäude. Ob die Täter etwas gestohlen haben und was, ist noch Teil der Ermittlungen.

Schmuck und Bargeld erbeutet

In Großmürbisch (Bezirk Güssing) haben unbekannte Täter jedenfalls nicht nur Sachschaden durch ihren Einbruch in ein Wohnhaus verursacht. Ins Haus gelangten die ungebetenen Gäste durch Aufzwängen des Schlafzimmerfensters. Beim Durchsuchen der Wohnräume fielen den Einbrechern Schmuck in einem Wert von bisher noch unbekannter Höhe sowie Bargeld in einem mittleren dreistelligen Euro-Betrag in die Hände.

Der dritte Tatort in Oberdorf im Burgenland, im Bezirk Oberwart, betraf ein leerstehendes Einfamilienhaus. Dort blieb es allerdings beim Einbruchsversuch. Die Täter scheiterten beim Versuch, mit Werkzeug zwei Kunststofffenster und eine Eingangstüre aufzubrechen.

Die Schadenshöhe, die durch die Einbrüche verursacht wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen.