Drittes Mal in Folge

Winzerhotel Kolleritsch in Tieschen ist beliebteste Hochzeitslocation Österreichs

Nach der Pandemie sagten wieder mehr Österreicherinnen und Österreicher "Ja". Am liebsten heirateten sie im Winzerhotel Kolleritsch in Tieschen. Bereits das dritte Mal in Folge gewann der Familienbetrieb den Wow-Location-Award.