Sieben violette Bänder mit Texten überspannen die Florianikirche in Straden: An der Eingangsfront, den beiden Seiten sowie der Rückseite des Gotteshauses sind sie deutlich sichtbar. Doch was bedeuten sie? Sie bilden das heurige Projekt der ART Genossenschaft Region Straden für Ostern in Straden, das heuer schon am Aschermittwoch am Abend startet, wie Obmann Karl Lenz verrät.