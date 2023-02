Will man in Sankt Peter am Ottersbach seine Verstorbenen besuchen, bietet sich den Besucherinnen und Besuchern am Friedhofseingang ein trostloser Anblick. Über die Jahre haben Umwelteinflüsse der Friedhofsmauer im Ort stark zugesetzt. Das Mauerwerk ist bedeckt von Schmutz, Staub und grünem Moos. Die 22-jährige Nadja Gerhold aus St. Peter möchte das nun ändern und hat das Projekt "Gestaltung Friedhofsmauer" gestartet.