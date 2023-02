Es war am Samstag (18. Februar) gegen 15.30 Uhr, als ein 28-jähriger Südoststeirer seinen Traktor samt angehängter Holzhackmaschine auf der Gemeindestraße von Krusdorf kommend in Richtung Grub II lenkte. Zum selben Zeitpunkt lenkte eine 38-Jährige ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Linkskurve zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.