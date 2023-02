Seit fünf Jahren gibt es "SO!Streich Verein zur Förderung der Streichmusik". Entstanden ist der Verein aus dem schon länger gehegten Wunsch von Hans Kirbisser, die Streichmusiker der Region zusammenzuführen. Die Initialzündung war ein gemeinsames Camp für Streicher 2017 in Eichkögl. Als Vereinsgründer stand Kirbisser als Obmann an der Spitze. Vor eineinhalb Jahren ist der gebürtige Trautmannsdorfer, der in Mühldorf lebt, als Musikschullehrer in Pension gegangen. Nun auch als Obmann und musikalischer Leiter von "SO!Streich".