Der Breitbandausbau und damit schnelles Internet in den Regionen ist essenziell für die künftige Entwicklung in Wirtschaft und Bildung. Daher waren die Gesichter lang und der Ärger groß, dass die gesamte Südoststeiermark bei der zweiten Breitbandmilliarde des Bundes leer ausgegangen ist. Bei der ersten Milliarde für den Glasfaserausbau war der Bezirk noch mit zwei Pilotprojekten in Pirching am Traubenberg und Tieschen dabei. "Wir hatten fünf Gemeinden vorbereitet, sind aber beim ersten Call mehr oder weniger durchgefallen", fasst der Regionsvorsitzende und ÖVP-Landtagsabgeordnete Franz Fartek zusammen. "Für uns war klar, dass wir uns das nicht gefallen lassen können."