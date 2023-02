Im Gemeindesaal von St. Anna am Aigen fand die Prämierung der Kulinarik im Rahmen des Vulkanland-Innovationspreises statt. Auch, wenn es bei der Verleihung schon finster war, zelebrierte Vulkanland-Obmann Josef Ober den Panoramablick Richtung Schemming und meinte: "Niemand würde heute vermuten, dass St. Anna einmal Grenzgemeinde war." Der Wert sei in die Region zurückgekehrt. Was früher geringgeschätzt wurde, erfahre heute Anerkennung.