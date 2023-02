Seit Mitte des vergangenen Jahres hatte es in der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark gehörig gebrodelt. Der Grund waren Gerüchte über Pläne, das Sozialreferat ganz in Bad Radkersburg zu situieren, alle anderen Referate am BH-Standort Feldbach zu konzentrieren. Um zu kalmieren, war sogar Landeshauptmann Christopher Drexler ausgerückt. Es wurde ein Termin mit Bezirkshauptfrau Elke Schunter-Angerer angekündigt, um mit der Behördenchefin über ihr Konzept zu reden. Da hatte sich schon abgezeichnet, dass Schunter-Angerer mit ihren Plänen nicht reüssieren würde. Zu groß war der Widerstand, der sich inzwischen aufgebaut hatte.