130 Feuerwehrmitglieder löschten Brand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch, 15. Februar, ereignete sich ein großer Brand in einem Mehrfamilienhaus in Jennersdorf. Zwölf Feuerwehren waren mit 130 Mitgliedern im Einsatz. Ein Bewohner wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.