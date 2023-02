Schwarz-weißer Babykater Whiskey aus Feldbach wird vermisst

In Gniebing ist seit 23. Jänner der neun Monate alte Kater Whiskey abgängig. Sein Frauchen Marion Schrei sucht mit Flyern, Anzeigen in Tageszeitungen und in sozialen Medien nach ihrem Babykater: bisher vergebens.