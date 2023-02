Der Startschuss für den 4. Arte Noah Award ist gefallen. Mit 15. Februar können nationale und internationale Nachwuchskünstlerinnen und -künstler ihre Arbeiten für den Preis, der Tierschutz und Kunst verbindet, einreichen (Kriterien siehe Infobox). Alle zwei Jahre führt der Tierschutzverein "Arte Noah – Kunst hilft Tieren in Not" in Kooperation mit der Stadtgemeinde Feldbach eine große Charity-Verkaufsausstellung durch, bei der namhafte Künstler Werke zum Wohl des Tierschutzes spenden. Vereinsobmann Ludwig Haas konnte dafür schon Kunstgrößen von Christian Ludwig Attersee über Gottfried Helnwein bis zu Elfie Semotan gewinnen. Zuletzt waren Künstler aus 18 Nationen vertreten.