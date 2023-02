2022 war Bad Radkersburg in Aufruhr: Die Abteilung für Innere Medizin am LKH-Standort Bad Radkersburg musste aus Personalmangel mit Jahresende in eine dislozierte Tagesklinik umstrukturiert werden, welche nun von Montag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr geführt wird. Die stationäre Vollversorgung erfolgt in Kooperation mit den Abteilungen für Innere Medizin an den LKH-Standorten Wagna und Feldbach.