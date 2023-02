Sankt Peter am Ottersbach

Bäckerei Kranich bäckt beliebtesten Krapfen der Steiermark

Das Gourmet-Magazin "Falstaff" suchte die beliebtesten Krapfen Österreichs. Die Bäckerei Kranich aus Sankt Peter am Ottersbach holte sich – wie 2022 – den 1. Platz in der Steiermark, der 2. Platz geht an Mehlveredelung Uller aus Feldbach.