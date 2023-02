Das Druckhaus Scharmer definiert Umweltschutz und Nachhaltigkeit als wichtige Leitlinien des Unternehmens. Getreu ihrem Motto "Wir leben und lieben Umweltschutz" nahm die Druckerei bereits 2021 an seinen Standorten Feldbach und Fürstenfeld zwei Photovoltaikanlagen in Betrieb. Insgesamt konnte das Druckhaus so bisher rund 95.000 kWh Strom pro Jahr selbst erzeugen.