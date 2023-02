Denkt man an Christian Wehrschütz, kommt einem ein Bild des Journalisten - mit Hut oder Helm am Kopf - inmitten eines Kriegsgebietes in den Sinn. "Hut, wenn es windig ist. Helm, wenn es wirklich gefährlich ist", sagte Wehrschütz einmal in einem Interview mit "Österreichs Journalist:in".