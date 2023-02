Rund 60 Soldaten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 7 (AAB7) mit Sitz in der Von-der-Groeben-Kaserne in Feldbach machen sich am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, auf in Richtung Lipizzanerheimat. Im Raum Köflach werden sie mit fünf Räderfahrzeugen und drei Hubschraubern eine Übung durchführen, die von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr am Abend anberaumt ist.