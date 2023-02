Mit seinen Zeichnungen und Malereien, die in die Kaffeehausszene von Wien Einblick geben, konnte der Künstler Peter Paul Ruhso begeistern. Vor 25 Jahren begann er mit dem Ausbau eines alten Bauernhauses mit Atelier in St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf). Anlässlich seines 80. Geburtstages wird Ruhso heuer im Juni seine Ateliertüren in Eisenberg öffnen und seine neuesten Arbeiten vorstellen.