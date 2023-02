Mehr als 70 Einsatzkräfte bekämpften Kellerbrand in Paldau

Am Freitag in der Früh, 3. Februar, ereignete sich in Paldau ein schwerer Kellerbrand in einem Wohnhaus. Mehr als 70 Feuerwehrmitglieder mit 13 Fahrzeugen standen im Einsatz. Es gibt keine Verletzten.