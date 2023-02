Zwei Männer (66 und 67) wollten am Donnerstagmittag kurz nach 12.30 Uhr in Gnas den Schutzweg in Richtung Pfarrkirche überqueren. Ein 84-jährige Südoststeirer, der mit seinem Pkw zur gleichen Zeit den Kreisverkehr im Bereich der Trafik in Richtung Bad Gleichenberg verließ, dürfte die beiden Fußgänger übersehen haben.

Der Pkw erfasste die beiden Männer mit der rechten vorderen Seite. Dabei erlitt der 66-Jährige am Bein sowie am Kopf Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach eingeliefert. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.