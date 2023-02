Neues Jahr, neue Erweiterung am Ärztezentrum Mureck: 2023 soll es sich sogar verdoppeln und damit um rund 800 Quadratmeter wachsen. Neben dem Roten Kreuz – dessen Ortsstelle in Mureck von der Bahnhofsstraße in das Ärztezentrum übersiedeln soll – bräuchten auch die bereits dort beheimateten Ärzte und Dienstleister mehr Platz.