Am Mittwoch, 1. Februar, wird es zur Primetime auf ATV weniger romantisch, dafür sportlich: "Bauer sucht Frau" stellt die Fitness der Teilnehmer auf den Prüfstand. Vier Paare – darunter Pferdewirt Markus aus Riegersburg und seine Hofdame Julia – treten in einem Parcours am Hotelgelände am Wilden Kaiser in Tirol gegeneinander an. Der Hauptpreis: ein Reisegutschein für ein gemeinsames Wellnesswochenende – das Julia unbedingt gewinnen will.

Ob es Julia dabei um die Zeit mit dem 43-jährigen Markus Lang geht oder doch um den Urlaub? "In dem Fall mehr um das Wellnesswochenende", sagt der Bauer mit einem Schmunzeln.

"Als wären wir eins"

Ob die beiden – die sich nach ihrem Vieraugengespräch wieder super verstehen – den Gewinn an Land ziehen werden, darf Lang im Gespräch mit der Kleinen Zeitung noch nicht verraten. Was er aber sagt: "Es hat sich ausgezahlt, dass wir mitgemacht haben."

Er hätte auch gar nicht anders können, wollte die Kärntnerin "unbedingt um den supergeilen Preis" kämpfen. Abgesehen davon habe Julia gewusst, dass sie auf Markus' sportliche Leistung setzen könne: "Ich war Geräteturner in meiner Hauptschulzeit. Mir taugt so was", verrät der Bauer.

Beim Geschicklichkeitsspiel würde es jedenfalls harmonieren zwischen den beiden – "als wären wir eins. Wir haben uns sehr gut ergänzt", sagt Lang.

Kein Mittwoch ohne Public Viewing

Wie berichtet, schaut Bauer Markus seine Auftritte im Fernsehen immer in großer Runde bei ihm am Pferdehof. Morgen hat er wieder 15 Leute zu sich nach Hause geladen. Beim Staffelfinale kommende Woche werden 20 bis 30 Leute mit von der Partie sein.

Wie sich das anfühlt, sich wöchentlich im TV zu sehen? "Es ist schon ein bisschen surreal, das eigene Gesicht aus dem Fernsehen leuchten zu sehen. Aber es ist immer wieder lustig", so Bauer Markus.