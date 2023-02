Im Mai 2022 wurde der Schulcampus in St. Peter am Ottersbach feierlich eröffnet. Da bei der Volksschule bereits "Gefahr in Verzug" gewesen wäre – wie Bürgermeister Reinhold Ebner (ÖVP) sagt –, hat man diese an die Mittelschule angebaut und damit "eine der modernsten Volksschulen des Landes" bekommen.