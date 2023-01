Seit Juli 2022 brodelt es in der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark. Grund sind – wie mehrfach berichtet – angebliche Pläne, Referate in Feldbach zu konzentrieren und im Abtausch dafür das Sozialreferat ganz nach Bad Radkersburg zu verlegen. Das sorgte für erheblichen Unmut in der Belegschaft. Auch deshalb, weil damit – auf lange Frist – am sogenannten Zwei-Standorte-Modell gerüttelt würde.