Feuerwehrball Mureck findet nach zwei Jahren Corona-Pause wieder statt

Am Samstag, 4. Februar, ist es endlich wieder so weit: Im Kulturzentrum in Mureck steigt der geschichtsträchtige Feuerwehrball Mureck nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Was die Gäste heuer erwartet und ein Blick in die Historie.