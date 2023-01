In Österreich einzigartig: Peter Kirchengast bäckt mit Pellets-Dampfbackofen

Mit Video & Tipps zum Selbermachen. Rund drei Monate ist es her, dass Peter Kirchengast am Lichtenberg in Gnas seine gleichnamige Schaubäckerei eröffnet hat. Vom Pellets-Dampfbackofen über Bio-Lebensmittel bis hin zu Zero Waste - der Meisterbäcker geht neue Wege.