In Gnas ist die Generalsanierung der Mittelschule bereits in vollem Gange, in Bad Radkersburg möchte man 2023 den Startschuss für das Großprojekt geben. Das Investitionsvolumen steht noch nicht fest, zunächst müsse man "ein ordentliches Konzept gemeinsam mit der Bildungsdirektion erarbeiten", so Bürgermeister Karl Lautner. Damit einhergehend möchte man etwa auch die Sportanlagen Richtung Stadtgraben erneuern und dort eine neue Pumptrackanlage erbauen.