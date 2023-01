Unter dem Hashtag "Winterchallenge 2023" läuft die Aktion der Jungen Generation Steiermark. Dafür sammelt die FSG Südoststeiermark Winterjacken und hängt sie im Jahnpark und im Stadtpark in Feldbach auf die Bäume. Menschen in Not können die Jacken, die mit einer aufmunternden Notiz versehen sind, dann "von den Bäumen pflücken" – anonym und zu jeder Tages- und Nachtzeit.