In den vergangenen Jahren hatte der Zonta Club Feldbach einen Schwerpunkt auf die Unterstützung von in Not geratenen oder von Gewalt bedrohten Frauen gelegt. Nun setzt man mit dem neu geschaffenen Zonta-Club-Feldbach-Award "Women in Business and Society" ein weiteres starkes Zeichen zur Förderung von Frauen. Erstmalig sollen heuer Frauen vor den Vorhang geholt werden, die besondere Leistungen in Wirtschaft und Gesellschaft erbracht haben.