„Schau es schneit, schau es schneit, weiße Flocken weit und breit“, tönen Kinder- und Frauenstimmen aus einem Sitzkreis. Auf dem Weg zum Kindergarten Dietersdorf am Gnasbach (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) haben die Kleinen am Montag am Morgen schon die weiße Pracht bewundern können.