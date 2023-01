Mit Schnee geht es in die neue Woche. Eine große Überraschung war es aber dennoch nicht, denn die weiße Pracht war angekündigt worden. Und weil es zwischen sechs und sieben Uhr am heftigsten schneite, war die ganze Region dann mit Tagesanbruch angezuckert. Ein seltenes Bild in der Südoststeiermark in diesem Winter.