„He, ihr Oa…löcher, kommt‘s aufa! Was is‘ mit euch, habt‘s keine E… in der Hos‘n?“, brüllt der Mann mit der Pumpgun in einem Stiegenhaus im vierten Stock. Er ist ein psychopathischer Ehemann, der, total in Rage gekommen, seine Frau erschießen möchte. Vor dem Haus sind in der nächtlichen Szene bereits Kriminalbeamte und ein Einsatzkommando der Kobra aufgefahren. Die etwa eine Minute dauernde Szene ist die sehr actionreiche und rasante Einstiegssequenz in den Spielfilm „Taktik“, in dem der Murecker Alfred Zaruba als Mann mit der Pumpgun seinen großen Auftritt hat. An der Seite von Harald Krassnitzer und Simon Hatzl, die in dem Gefängnis-Thriller die Hauptrollen spielen.