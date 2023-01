Für Herbst 2022 war der Baustart anberaumt - im Februar soll es nun losgehen: Dann werden in Kapfenstein ein neuer Kindergarten (2 Gruppen) und eine Kinderkrippe (1 Gruppe) gebaut. Geplante Fertigstellung ist schon nach einem halben Jahr, im September. Der Neubau entsteht neben der Sportanlage - mit Schlossblick. Drei Millionen Euro waren für das Projekt veranschlagt - mit 1,5 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen. Das wird aber nicht halten: "Alleine bei den drei Hauptgewerken liegen wir 20 Prozent darüber, die Kostensteigerungen werden sich leider durchziehen", befürchtet Bürgermeister Ferdinand Groß. Er möchte bei den Bedarfszuweisungen weiterverhandeln, hofft also auf mehr Unterstützung vom Land. "Es steigen ja auch die Zinsen. Auch das ist ein Problem für uns."