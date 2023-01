Kampf um Flächen für Photovoltaik: Welche Rolle spielen Gemeinden?

FRAGE & ANTWORT. In der Südoststeiermark werden PV-Freiflächenanlagen auf fruchtbaren Böden heiß diskutiert. Bezirksbauernchef Franz Uller sieht Bürgermeister in der Pflicht, ein Landwirt übt Kritik an der Gemeinde Riegersburg.