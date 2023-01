Zwei Klassen, ein Ziel: einen unvergesslichen Maturaball zu feiern. Das hat sich die HAK Feldbach unter dem Motto "Dont stop us now! - Remastered 2023" vorgenommen. Angelehnt an die Band Queen und ihren Mega-Hit "Don't Stop Me Now" wollen sie - wie es der Liedtext verspricht - auf ihrem Maturaball eine gute Zeit haben.