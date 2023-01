Felix Spitzer ist familiär "vorbelastet". Sein Vater Wolfgang Spitzer war fast 30 Jahre lang als Allgemeinmediziner in Feldbach tätig – mit Unterstützung seiner Frau Helga. Sein Onkel Franz Hafner und seine Cousine Romana Bauer ordinieren in der Gleichenberger Straße 2 in Feldbach. Und genau dort startete nun auch Felix Spitzer als praktischer Arzt – mit eigener Planstelle. "Ich bin damit aufgewachsen. In der Familie sind viele Hausärzte, ich konnte mir also nie etwas anderes vorstellen", erzählt der Südoststeirer, der derzeit zusätzlich an der Neurologie am LKH Feldbach arbeitet.